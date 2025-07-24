Появились данные о разыскиваемых за теракт на Крымском мосту

Бастрыкин: 5 граждан Украины и Грузии разыскивают за теракт на Крымском мосту

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в розыск по делу о теракте на Крымском мосту объявлены пять граждан Украины и Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подготовку и организацию теракта курировала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В состав группы вошли граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко и граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе. Всем им в России заочно предъявлены обвинения, и они объявлены в розыск.

По данным следствия, Малюк с соучастниками организовал на территории Украины изготовление взрывного устройства, замаскированного под строительную пленку. После чего его доставили на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель не знал об этих планах. Взрывчатку привели в действие дистанционно, в результате водитель грузовика и еще четыре человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

В декабре 2024 года дело в отношении восьми фигурантов поступило в суд. Свою вину они не признают. Дело проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл все этапы теракта на Крымском мосту.