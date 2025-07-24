Появились кадры с Путиным на церемонии прощания с главой Верховного суда

Путин приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда

Президент России Владимир Путин приехал на прощание с главой Верховного суда Ириной Подносовой, с которой они были однокурсниками. Об этом пишет MSK1.RU, на портале также появились кадры с церемонии.

Сообщается, что около московской Центральной клинической больницы, где проходит траурная церемония, с самого утра выставили оцепление, усилили охрану и перекрыли дорогу. Сотрудники ОМОН проверили крыши в округе.

В самом начале церемонии в зал запустили одногруппников Подносовой, в числе которых — глава государства. По данным издания, в 1975-х годах они закончили один курс юридического факультета Ленинградского государственного университета.

Уточняется, что однокурсником Подносовой был и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который также прибыл на церемонию.

О смерти председателя Верховного суда России стало известно во вторник, 22 июля. Ей было 72 года. Сообщалось, что она страдала от онкологического заболевания.