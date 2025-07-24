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03:30, 24 июля 2025Путешествия

Путешествующий по миру россиянин назвал свою родину страной мечты будущего

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Путешествующий по миру россиянин отметил, что его родина может стать страной мечты, но только в будущем. Своими мыслями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогер наткнулся на критику в сети из-за частого сравнения России со странами Латинской Америки, такими как Гватемала, Панама, Коста-Рика и Эквадор. Он заметил, что любит родину не меньше критикующих его соотечественников.

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«Что, если я люблю Россию — и все равно могу говорить, что в других странах бывает лучше? Это как с родителями: ты же не перестаешь их любить, если ругаешься за салат с майонезом и три слоя обоев в одной комнате», — отметил путешественник.

Он подчеркнул, что россияне, которые пишут в комментариях, что другие страны «отсталые», не всегда сами бывали за границей. «Зато они точно знают: у нас медицина бесплатная, люди счастливые, у нас все отлично. А те, кто думают иначе — предатели родины», — добавил турист.

По сообщению автора публикации, несмотря на то, что Россию нельзя сравнивать с другими странами и критиковать, он готов согласиться, что его родина — лучшая на свете. «Россия могла бы быть страной мечты, с ее природой, глубиной, культурой, невероятной душевностью людей. Но только если бы вместо ботов в комментариях были думающие и свободные люди», — пришел к выводу путешественник.

Ранее этот блогер попробовал кофе в Гватемале и сравнил его с тем же напитком в Италии. По мнению автора статьи, домашний кофе латиноамериканцев оказался лучше Starbucks.

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