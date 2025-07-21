Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:20, 21 июля 2025Путешествия

Турист описал кофе Латинской Америки словами «это не просто кофе, это — настоящая жизнь»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: SALMONNEGRO-STOCK / Shutterstock / Fotodom  

Российский путешественник побывал в одной стране Латинской Америки и попробовал домашний кофе у местных жителей. Своими впечатлениями турист Александр поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогер признался, что раньше думал, будто лучший кофе готовят в Италии, но посетив Гватемалу он изменил свое мнение. «Мы ехали в захолустном гватемальском селе, где Wi-Fi — это легенда, а на поворотах индейки переходят дорогу. И вдруг увидели вывеску "Cafe organico". Никаких Starbucks, никакой химии. Просто бабушка, ее внук и мешок обжаренных зерен, которые они сами собрали с ближайшей плантации», — рассказал подписчикам Александр.

Материалы по теме:
«На рынках покупают и рыбу, и женщин» Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
«На рынках покупают и рыбу, и женщин»Россиянин провел отпуск в Мексике. Чем его удивила латиноамериканская страна?
17 января 2022
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025

Мужчина и его девушка остановились в импровизированном заведении и выпили три кружки, а также получили от хозяйки бесплатное угощение и остались довольны. «Это не просто кофе, это — настоящая жизнь, ароматная, горячая, без сахара», — такими словами описал блогер свои впечатления от напитка.

Расспросив хозяйку кофейни, он выяснил, что та промывает зерна дождевой водой. Он узнал, что кофейные плантации в этой латиноамериканской стране — семейное дело. Кофейные зерна выращивают на заднем дворе, а собирают и женщины, и дети, затем обжаривают и продают на местных рынках. «Цена — смешная. В Мексике за такие деньги тебе соль продадут в виде "экологического скраба", а тут — чистейшая арабика, прямиком с гор», — отметил путешественник.

Ранее туристка сравнила быт гватемальцев и жителей России. Познакомившись с местными жителями, блогерша отметила, что они по-настоящему умеют наслаждаться жизнью, особенно летом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о ликвидации беспилотников

    В Турции дали последний шанс Зеленскому

    В США заявили о зависимости от России из-за пошлин Трампа

    В Британии раскрыли план Лондона против России

    Разработан эффективный метод борьбы с метастазами

    Известная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в ярком бикини

    Женщина задумалась о разрыве с женихом после 12 лет отношений из-за его привычек по дому

    В Австрии назвали причину недовольства Зеленским украинцев

    Порномодель решила восстановить девственность «по указу Бога»

    Турист описал кофе Латинской Америки словами «это не просто кофе, это — настоящая жизнь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости