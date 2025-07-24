Россиянам перечислили перспективные сферы для трудоустройства

«Говорит Москва»: В России большой спрос на специалистов в области ИИ

В России наблюдается большой спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что в стране наблюдается высокий спрос на специалистов трудовых профессий, причем их квалификация не играет роли. «Есть спрос на IT-сферу, специалистов, которые будут работать в промышленности, специалистов в области искусственного интеллекта, врачей, преподавателей», — перечислил депутат Госдумы.

При этом он подчеркнул, что в данном вопросе следует говорить о повышении заработной платы и соцпакета.

«Строительная и дорожная отрасли развиваются, нужны специалисты. В сельском хозяйстве нужны специалисты, которые знают современные технологии и умеют управлять современной техникой», — рассказал политик.

Есть потребность в специалистах, поэтому людей следует правильно ориентировать, заключил он.

Ранее в правительстве назвали сферы работы большинства ветеранов спецоперации. В частности, в список вошли сферы торговли, транспорта и государственного управления.

