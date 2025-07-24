Россияне бросились покупать один вид жилья

Покупатели недвижимости в Москве заинтересовались новостройками бизнес-класса

Однокомнатные квартиры стали самыми востребованными объектами на рынке новостроек бизнес-класса в Москве. О том, что покупатели заинтересовались одним видом жилья в столице, «Ленте.ру» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелопера Dar.

С января по июнь 2025 года доля новых однушек бизнес-класса в структуре спроса выросла на 3,5 п.п., до 33,2 процента. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры со средней площадью 42 квадрата.

Второе место по объему спроса занимают двушки со средней площадью 63,4 квадрата — их доля составляет 29,6 процента (плюс 0,2 п.п.). Студии стали продаваться хуже, на них приходится 16,2 процента всего спроса. Доля трехкомнатных квартир составила 17,2 процента (минус 0,5 п.п.), а доля объектов с четырьмя комнатами и более — лишь 3,8 процента.

Ранее сообщалось, что жилье в новостройках России в первом полугодии 2025 года подорожало на 17,9 процента год к году.