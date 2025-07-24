Российский футболист забил победный мяч армянского клуба в Лиге конференций

Российский футболист Куликов забил победный мяч «Пюника» в Лиге конференций

Российский футболист армянского «Пюника» Даниил Куликов забил победный мяч в ворота венгерского «Дьера» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в четверг, 24 июля, в Армении. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Куликов отличился на 66-й минуте, спустя минуту он был заменен.

Ответная игра пройдет 31 июля в Венгрии. В следующий раунд пройдет команда, которая будет лучшей по итогам двух встреч.

27-летний Куликов — воспитанник московского «Локомотива». Он выступал за московскую команду в течение семи лет и дважды стал с ней обладателем Кубка России, а также один раз завоевал Суперкубок страны.