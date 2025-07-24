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15:20, 24 июля 2025Россия

Российский генерал связал удержание россиян на Украине с попыткой ВСУ выудить информацию

Ивлев связал удержание россиян на Украине с попыткой ВСУ выудить информацию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев связал удержание жителей Курской области на Украине с попыткой украинской разведки выудить у них информацию о дислокации российских войск и родственниках военнослужащих. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Российский генерал обратил внимание на то, что по итогам третьего раунда переговоров России и Украины был констатирован факт о невыполнении одного пункта ранее достигнутых договоренностей — порядка 30 жителей Курской области до сих пор не вернулись домой. По его мнению, россияне могут подвергаться воздействию украинских спецслужб.

«Скорее всего, разведструктуры на берегах Днепра стремятся получить сведения о дислокации наших войск, о специфике и охране объектов критической инфраструктуры в области, о родственниках военнослужащих армии России для их возможной последующей вербовки», — обозначил Ивлев.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что Украина не выполнила свои обещания по обмену гражданскими. Речь шла о 30 жителях Курской области, которые до сих пор находятся на территории Сумской области.

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