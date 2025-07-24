Стала известна причина желания «заедать» стресс

Food Qual: Стресс вызывает тягу к калорийной пище из-за страха нестабильности

Многие люди в стрессовых ситуациях начинают есть больше обычного и чаще выбирают жирную, сладкую или мучную пищу. Исследователи из Техасского международного университета A&M показали, что такое поведение имеет эволюционное объяснение. Результаты работы опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

В эксперименте участвовали 142 студента. Каждому из них предложили представить себя в одном из трех сценариев. Первая группа мысленно находилась в спокойной и обеспеченной жизни — со стабильной работой и уверенностью в завтрашнем дне. Вторая — в условиях экономической нестабильности: например, потеря работы, невозможность выплатить долг или выкупить имущество. Третья — в опасной среде, где существует риск насилия или других угроз.

После этого всем показывали пары изображений низко- и высококалорийных продуктов. С помощью технологии отслеживания взгляда фиксировали, что именно привлекает внимание и на чем взгляд задерживается дольше. Дополнительно участники оценивали привлекательность еды и заполняли анкеты о голоде, финансовом положении и ожиданиях дефицита продуктов.

Студенты быстрее замечали и дольше рассматривали высококалорийную пищу. Особенно ярко это проявилось в группе, где участники представляли себе экономические лишения и будущий дефицит: они значительно чаще выбирали более питательные продукты и дольше фокусировались на них. В условиях угрозы насилия такой закономерности не было, а при мысленном погружении в безопасный сценарий некоторые участники даже проявляли больший интерес к низкокалорийным вариантам.

Авторы исследования отмечают: в условиях неопределенности организм ориентируется на быстрое восполнение энергии. Такой механизм мог сформироваться в эволюции, помогая выжить в периоды нестабильности и нехватки ресурсов. Именно поэтому стресс может вызывать тягу к более сытной и калорийной пище.

Ранее американские исследователи установили пользу острой еды. Оказалось, умеренная острота пищи может замедлять темп еды и снижать общее количество потребляемых калорий.