Российских застройщиков захотели поставить на службу демографии

Юрист Курбаков: Девелоперов нужно обязать строить толстые стены ради демографии

На застройщиков могут возложить миссию по подъему демографии в России. С соответствующим предложением выступил юрист и председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков, пишет издание Life.ru.

Юрист призвал обязать отечественных девелоперов строить в новых домах толстые стены. Кроме того, он предложил усилить шумоизоляцию потолка, пола и применять звукопоглощающие материалы и герметики в строящихся проектах. Хорошая звукоизоляция, по мнению Курбакова, послужит улучшению демографической ситуации в стране. «Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создает препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан», — поясняет собеседник издания. Свое обращение Курбаков направил в Минстрой.

Иное решение демографического вопроса предложил сенатор Айрат Гибатдинов. Он призвал списывать ипотечные долги полностью либо частично при условии рождения ребенка, а также отменить первоначальный взнос для молодых семей.