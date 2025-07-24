Уникальные коровы приплыли на пароме в Калининградскую область

Коровы родом из Шотландии приплыли на пароме в Калининградскую область

Галловейские коровы приплыли на пароме в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба «Оборонлогистики» в Telegram-канале.

Уникальные животные родом из одноименного округа в Шотландии. Они отличаются от обычных коров густой волнистой шерстью, которая не позволяет им замерзнуть зимой, и отсутствием рогов. Кроме того, данный вид млекопитающих может пастись целый год.

Галловейских коров доставили из смоленского питомника. Для их перевозки потребовались две фуры, которые погрузили на паром. Уточняется, что во время плавания все животные получали круглосуточный уход, кормление и воду. «Выносливые животные теперь будут осваивать пастбища анклава, укрепляя местное сельское хозяйство», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Пейтер ван дер Волф из Голландии поехал жить в Россию, начал заботиться о лошадях и создал уникальную конюшню.