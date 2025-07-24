В Абхазии рассказали о нарушении дронами воздушного пространства страны

Президент Абхазии обсудил в Совбезе нарушение границы страны дронами

Президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности, вопросом встречи стало нарушение дронами воздушного пространства страны. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы лидера республики.

«Зафиксировано нарушение воздушного пространства Абхазии несколькими дронами», — сказано в публикации.

На заседании Совбеза также обсудили вопрос массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территориям России, находящихся вблизи государственной границы Абхазии.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массированной атаке дронов с начала СВО. Обломки дронов упали на Авиационной улице. Кроме того, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.