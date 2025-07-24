Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 24 июля 2025Бывший СССР

В Абхазии рассказали о нарушении дронами воздушного пространства страны

Президент Абхазии обсудил в Совбезе нарушение границы страны дронами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности, вопросом встречи стало нарушение дронами воздушного пространства страны. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы лидера республики.

«Зафиксировано нарушение воздушного пространства Абхазии несколькими дронами», — сказано в публикации.

На заседании Совбеза также обсудили вопрос массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территориям России, находящихся вблизи государственной границы Абхазии.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массированной атаке дронов с начала СВО. Обломки дронов упали на Авиационной улице. Кроме того, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    В Южной Осетии разбили лицо памятнику Сталину

    «Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

    Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

    Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

    На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

    В США выразили раздражение из-за Ермака

    Блогерше Лерчек продлили арест

    Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

    Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости