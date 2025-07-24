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17:04, 24 июля 2025Экономика

В Германии назвали главные угрозы мировой экономике

Минэкономики ФРГ: Глобализация в прошлом, мировую экономику ждет перестройка
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мировая экономика переживает стремительную перестройку. Об этом заявила глава Министерства экономики и энергетики Германии Катерина Райхе. Ее процитировало издание Handelsblatt.

По словам министра из ФРГ, глобализация в ее привычном виде осталась в прошлом, так как мир оказался не просто в ситуации, когда страны вводят карательные пошлины, но переживает время, когда конфронтация заменила консенсус как руководящий принцип. В то же время многосторонность и институты, ее воплощавшие, долгое время отказывались проводить реформы и в итоге утратили доверие.

По мнению руководителя немецкого ведомства, теперь следует ожидать радикальных последствий. Она уверена, что протекционизм в сочетании с национализмом создал мир, где государства вновь используют монополии в качестве инструментов силовой политики.

«Только гораздо более жестко, бескомпромиссно и последовательно, чем в предыдущие десятилетия», — подчеркнула Райхе.

Согласно исследованию, 60,4 процента немцев считают, что уровень жизни в Германии стал хуже за последнее десятилетие.

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