Немцы заявили о падении уровня жизни в стране

INSA: Более 60 процентов немцев считают, что за 10 лет уровень жизни в ФРГ упал

Более 60 процентов немцев считают, что уровень жизни в Германии упал за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA.

Согласно исследованию, 60,4 процента немцев считают, что уровень жизни в ФРГ стал хуже за последние 10 лет. При этом 28 процентов опрошенных не видят изменений, и всего 8,1 процента отметили улучшение качества жизни.

Как показал опрос, 23,8 процента граждан Германии считают решение проблем в экономике наиболее важной задачей немецкого правительства. Следом следует миграционный кризис и реформа социальной системы.

Ранее стало известно, что Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения нескольких сотен тысяч водителей грузовиков. Отмечается, что для этого потребуется задействовать женщин, граждан из ряда стран СНГ и пенсионеров.