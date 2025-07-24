Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 24 июля 2025Мир

Немцы заявили о падении уровня жизни в стране

INSA: Более 60 процентов немцев считают, что за 10 лет уровень жизни в ФРГ упал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Более 60 процентов немцев считают, что уровень жизни в Германии упал за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом INSA.

Согласно исследованию, 60,4 процента немцев считают, что уровень жизни в ФРГ стал хуже за последние 10 лет. При этом 28 процентов опрошенных не видят изменений, и всего 8,1 процента отметили улучшение качества жизни.

Как показал опрос, 23,8 процента граждан Германии считают решение проблем в экономике наиболее важной задачей немецкого правительства. Следом следует миграционный кризис и реформа социальной системы.

Ранее стало известно, что Германия в случае введения военного положения столкнется с необходимостью привлечения нескольких сотен тысяч водителей грузовиков. Отмечается, что для этого потребуется задействовать женщин, граждан из ряда стран СНГ и пенсионеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный предрек окончание конфликта на Украине в 2034 году при одном условии

    Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

    Залужный заявил об отсталости Украины

    Дачников научили прогонять с участка любящих пиво вредителей

    Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Матвиенко оценила риски для переназначения более 30 российских сенаторов

    На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

    «Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

    Раскрывшим данные об участнике СВО вынесен приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости