Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:29, 24 июля 2025Россия

В Москве неизвестный в балаклаве поджог квартиру с детьми внутри

Shot: В Москве неизвестный в балаклаве поджог квартиру с детьми внутри
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москве неизвестный в балаклаве поджог квартиру с детьми внутри, жильцов спас лай собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказала мать 18-летнего сына и 13-летней дочери Татьяна, около двух недель назад мужчина проник в подъезд в районе Люблино и поджог дверь. Сына привлек запах гари и лай собаки, он попытался потушить возгорание, однако пламя перекинулось в квартиру.

Парень вызвал пожарных и полицию. Дети надышались гарью, вся семья очень напугана, добавила Татьяна. По ее словам, непонятно, кто и за что мог так поступить с ними, врагов ни у нее, и ни у сына с дочерью нет. Житель квартиры опасаются, что злоумышленник вернется. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в Тольятти задержали мужчину за поджог на участке своей матери. Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что незадолго до пожара к ней приходил сын и у них произошел конфликт, после которого он сразу уехал. Спустя некоторое время она заметила возгорание в бане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    В Москве неизвестный в балаклаве поджог квартиру с детьми внутри

    Трамп прокомментировал смерть Халка Хогана

    Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в российском регионе

    Закон Зеленского о НАБУ объяснили

    В России заявили об отставании США в развитии беспилотных технологий

    Главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя

    Вдоль дорог российского региона появились лица великанов

    В ЕС предрекли Украине серьезные последствия из-за коррупции в стране

    Тактаров порассуждал о причинах смерти Халка Хогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости