Shot: В Москве неизвестный в балаклаве поджог квартиру с детьми внутри

В Москве неизвестный в балаклаве поджог квартиру с детьми внутри, жильцов спас лай собаки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказала мать 18-летнего сына и 13-летней дочери Татьяна, около двух недель назад мужчина проник в подъезд в районе Люблино и поджог дверь. Сына привлек запах гари и лай собаки, он попытался потушить возгорание, однако пламя перекинулось в квартиру.

Парень вызвал пожарных и полицию. Дети надышались гарью, вся семья очень напугана, добавила Татьяна. По ее словам, непонятно, кто и за что мог так поступить с ними, врагов ни у нее, и ни у сына с дочерью нет. Житель квартиры опасаются, что злоумышленник вернется. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в Тольятти задержали мужчину за поджог на участке своей матери. Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что незадолго до пожара к ней приходил сын и у них произошел конфликт, после которого он сразу уехал. Спустя некоторое время она заметила возгорание в бане.

