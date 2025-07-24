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20:06, 24 июля 2025Экономика

В России оценили плюсы от строительства трубопровода из Венгрии в Сербию

«Известия»: Трубопровод из Венгрии в Сербию увеличит экспорт российского топлива
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Martin Cossarini / Reuters

Строительство трубопровода из Венгрии в Сербию позволит обеспечить потребителей двух стран российской нефтью и усилит позиции Москвы на энергетическом рынке. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, слова которого приводят «Известия».

Объемы экспорта российского топлива в таком случае возрастут, а Будапешт и Белград получат дополнительный доход, отметил спикер. Благодаря реализации проекта топливные издержки указанных стран могут снизиться, а их конкурентоспособность по сравнению с другими государствами Европейского союза (ЕС), напротив, возрастет, считает он.

Россия заинтересована в возведении такого нефтепровода в том числе из-за логистического фактора, дал понять Чирков. Поставки по трубопроводу не зависят от погодных условий или геополитических преград, а также позволяют сэкономить средства.

При этом в ЕС данный проект может вызвать многочисленные споры, поскольку в других странах стоимость нефти будет расти быстрее, полагает экономист. В Сербии и Венгрии ценник на энергоресурсы, на его взгляд, будет выгодно отличаться.

О том, что Венгрия обсудила с Россией возможность инвестиций в строительство такого нефтепровода, 21 июля заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Изначально он сообщал, что к возведению объекта приступят в конце 2025 — начале 2026 года, а завершится оно к концу 2028-го. Однако на этой неделе политик уточнил, что строительство при поддержке российской стороны может ускориться, при благоприятном сценарии его завершат к 2027 году.

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