В России оценили шансы на четвертый раунд переговоров с Украиной

Сенатор Климов: Без сигнала из Вашингтона Украина не будет продолжать переговоры

Следующего раунда российско-украинских переговоров не будет без сигнала из Вашингтона, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор выразил мнение, что встреча должна состояться после продвижения по тем вопросам, о которых говорит Россия.

«Я полагаю, что без очередного какого-то сигнала из Вашингтона [президент Украины Владимир] Зеленский не почешется, потому что для него весь этот переговорный процесс, помимо PR-составляющей, больше неинтересен. А PR-составляющая для него самого никак не появляется, потому что по понятным причинам наш президент [Владимир Путин] не собирается встречаться просто так, лишь бы встретиться», — сказал Климов, отвечая на вопрос о сроках и условиях следующего раунда переговоров с Украиной.

Он отметил, что предложение России создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам — очень важное, потому что невозможно в нынешней ситуации обеспечить прорывные решения по всем направлениям.

Вот, например, мы неоднократно поднимаем вопрос о возможности краткосрочного прекращения огня для решения гуманитарных вопросов на линии боевого соприкосновения. Я уверен: это очень важно и для бойцов ВСУ, и командиров, но о них не очень хорошо и много думают реально в Киеве, а то бы давно уже согласились с этими предложениями, потому что они действительно носят сугубо гуманитарный характер Андрей Климов сенатор

Сенатор подчеркнул, что другие вопросы будет сложно решать, пока не будет принято решение о прекращении огня.

«То, что мы предлагаем, — это довольно реальные вещи, и, мне кажется, что после обсуждения, которое только что произошло, можно было бы действительно по этим направлениям постараться продвинуться. Если продвижение будет, тогда есть смысл уже встречаться и подводить какие-то итоги», — подытожил Климов.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц. Также Россия предложила создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

