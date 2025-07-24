В России оценили сроки восстановления цен на золото

«Известия»: В случае снижения ставки ФРС золото может подорожать до $3,6 тысячи

Падение цен на золото, происходящее на рынке в последние дни, вероятно, окажется временным. Об этом со ссылкой на партнера Capital Lab Евгения Шатова пишут «Известия».

Сейчас наблюдается некоторая просадка в стоимости драгметалла, но это не должно пугать инвесторов, считает Шатов. Такая динамика, на его взгляд, может сохраняться на протяжении одной-двух недель. В дальнейшем стоимость золота восстановится, и доходность таких вложений окажется высокой, спрогнозировал партнер Capital Lab.

Стоимость драгметалла зависит от ряда аспектов, объяснил он свою позицию. Это и политика Федрезерва, и курс американской валюты, и размер инфляции, и спрос со стороны регуляторов разных стран.

Вероятность того, что ФРС в начале осени снизит ставку, оценивается в 58,3 процента, а центробанки Турции, Индии и КНР продолжают наращивать запасы драгметаллов, добавил Шатов. Если центральный банк США смягчит свою политику, цены на золото могут вырасти до 3,6 тысячи долларов за унцию, допустил он. Согласно среднесрочному прогнозу, к 2026 году стоимость металла должна увеличиться до 3,9 тысячи долларов.

В начале недели стоимость золота впервые с конца июня поднялась выше 3400 долларов за тройскую унцию. Рост цен произошел на фоне ослабления доллара США, так как инвесторы продавали американскую валюту в ожидании новостей о новых пошлинах на импорт. В четверг, 24 июля, стоимость драгметалла на бирже немного просела, снизившись на 0,66 процента, до 3376 долларов за унцию.