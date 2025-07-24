В России захотели оптимизировать общественный транспорт с помощью ИИ

В Нижнем Новгороде захотели оптимизировать общественный транспорт с помощью ИИ

В Нижнем Новгороде захотели оптимизировать общественный транспорт с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет RTVI.

Компания NtechLab внедряет нейросеть, которая в режиме реального времени анализирует пассажиропоток на остановках и передает данные об их загруженности диспетчерам. Они, в свою очередь, принимают решения о запуске дополнительного транспорта.

В настоящий момент нейросеть работает на 300 остановках российского города. В будущем ее могут использовать и в других регионах. «Применение этого ИИ также востребовано и в других регионах — интерес уже проявили несколько городов, готовимся запустить пилотные проекты в ближайшее время», — отметил генеральный директор упомянутой компании Алексей Паламарчук.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) разработали обладающую интуицией нейросеть.