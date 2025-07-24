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13:38, 24 июля 2025Экономика

В российском регионе произошло мощное землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

У берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 11:34 четверга, 24 июля, по московскому времени (20:34 по местному времени). Их эпицентр располагался в 133 километрах на юго-восток от регионального центра, Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Данные об ощущаемости подземных толчков в настоящий момент не поступали.

Более сильное землетрясение за последние сутки произошло в Чили, в 238 километрах на юго-восток от города Антофагаста. Магнитуду подземных толчков сейсмологи оценили в 5,2.

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