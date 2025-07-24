В суд поступило уголовное дело в отношении российской телеведущей

В Москве в суд поступило дело о нарушении закона об иноагентах Лазаревой

В Москве в суд поступило дело о нарушении закона об иноагентах Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным агентства, дата рассмотрения дела еще не назначена. По данной статье знаменитости грозит до двух лет лишения свободы.

Росфинмониторинг включил Лазареву в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. Незадолго до этого в отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее суд заочно приговорил телеведущую к 6,5 года лишения свободы по этому делу.