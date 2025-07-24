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13:54, 24 июля 2025Ценности

Врач объяснила резкое похудение Николая Баскова

Врач Пришвина объяснила резкое похудение певца Баскова инфекционной болезнью
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог Кристина Пришвина объяснила резкое похудение российского певца Николая Баскова. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, резкий сброс веса исполнителя связан не только с дисциплиной, но и с перенесенной инфекционной болезнью. «Артист стал выглядеть моложе. Когда человек теряет 8-15 килограммов, как это произошло у Баскова, уходит подкожный жир, особенно в нижней части лица (щеки, подбородок, шея). В результате лицо выглядит моложе и "строже", особенно на фото и видео», — пояснила она.

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Кроме того, Пришвина отметила качество кожи Баскова. «Даже неделя без сахара, соли и алкоголя улучшает состояние кожи, особенно у мужчин после 35. Преображение Николая Баскова — наглядный пример того, как организм может резко поменяться под действием болезни и внешнего ухода», — высказалась доктор.

В заключение эксперт призвала выбирать мягкие и безопасные методы снижения веса. «Если вы стремитесь похудеть и выглядеть моложе — выбирайте мягкие, физиологичные методы, основанные на балансе питания, движении и заботе о себе», — заключила она.

Ранее в июле хирург раскрыл правду о пластике Николая Баскова. Максим Усунгван подчеркнул, что с годами внешность Баскова заметно изменилась.

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