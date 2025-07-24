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13:32, 24 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила об обострении двух заболеваний летом

Врач Мельникова: Летом гастрит и панкреатит обостряются из-за частых пикников
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) часто обостряются летом, так как люди часто бывают на пикниках с шашлыками, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Такое мнение она выразила в разговоре с «Лентой.ру».

«Практически ни один отдых на природе не обходится без жареной свинины или баранины, которые затрудняют моторику желудка при наличии воспаления. Это и приводит к обострению гастрита и повышает риск развития острого панкреатита», — предупредила об этих двух заболеваниях Мельникова.

Она добавила, что здоровью ЖКТ также вредят специи, приправы, пряности, копчености, маринады, сухарики, чипсы, которые нередко дополняют мясные блюда. Кроме того, на пикниках многие переедают, а большой объем пищи растягивает стенки желудка, что вызывает болевой синдром и усиливает его воспаление.

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Кроме того, здоровью вредит и алкоголь, который часто пьют на пикниках. По словам врача, чтобы спровоцировать хронический панкреатит, достаточно употреблять 60-80 миллилитров чистого этилового спирта в сутки. «Кроме того, алкогольные напитки усиливают повреждение слизистой желудка и тем самым нарушают циркуляцию крови и вызывают отмирание тканей органа», — добавила эндокринолог.

Ранее эндокринолог и диетолог Елизавета Золотова назвала россиянам норму потребления воды летом. Она посоветовала рассчитывать суточную норму жидкости по универсальной формуле: 25-30 миллилитров жидкости на каждый килограмм идеальной массы тела человека.

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