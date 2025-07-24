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02:13, 25 июля 2025Россия

В Госдуме разработали законопроект о выплатах родителям школьников

В Госдуме предложили выплачивать деньги родителям школьников перед 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно инициативе, выплату получат проживающие на территории РФ родители, опекуны или попечители за детей в в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года). Выплату может получить только один из родителей на каждого ребенка.

«А также инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных представителей) имеют право на получение раз в году денежной выплаты», — говорится в сообщении.

В России в ряде регионов в борьбе за улучшение демографической ситуации ввели выплаты беременным школьницам, а также студенткам. Меры поддержки уже действуют в Брянской, Орловской, Самарской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях.

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