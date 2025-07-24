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23:41, 24 июля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали нового законопроекта о НАБУ и САП

Зеленский: Сотрудников НАБУ, САП, ГБУ и Нацполиции надо проверять на полиграфе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Проверки на полиграфе должны касаться всех госслужащих антикоррупционных и правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Обозреватель».

По словам Зеленского, в новом документе предусмотрены полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов, а также «реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства».

«Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, — и это не только в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), но и в Государственном бюро расследований (ГБР), нашей Национальной полиции — должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки», — раскрыл детали Зеленский.

Ранее президент Украины внес в Верховную Раду законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ и САП. Согласно инициативе, офису Генерального прокурора запрещается отдавать приказы и управлять украинскими антикоррупционными органами.

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