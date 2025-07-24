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21:55, 24 июля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле

Зеленский: По итогам переговоров в Стамбуле на Украину вернутся 1200 пленных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал новый обмен военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле. Ожидается, что в страну вернутся 1200 граждан.

«Договоренности о дальнейших обменах — я очень надеюсь, что удастся вернуть еще наших воинов из плена», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что украинская делегация вновь предлагала России принять немедленное и полное прекращение огня и настаивала на встрече лидеров для принятия конкретных решений.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.

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