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18:24, 24 июля 2025Бывший СССР

Зеленский отчитался еще одному европейскому лидеру о борьбе с антикоррупционными органами

Зеленский в беседе с Мерцем рассказал ему про закон о независимости НАБУ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и рассказал ему о борьбе с антикоррупционными органами страны. Итоги телефонной беседы он опубликовал в Telegram-канале.

«Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов», — сказано в публикации.

Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. По его словам, Мерц согласился помочь Киеву в этом вопросе. Президент Украины также рассказал о ситуации на фронте, которая требует дополнительного финансирования для увеличения производства дронов.

Ранее Зеленский уже отчитался премьеру Великобритании Киру Стармеру о ходе борьбы с антикоррупционными органами Украины.

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