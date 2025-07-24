Зеленский отчитался еще одному европейскому лидеру о борьбе с антикоррупционными органами

Зеленский в беседе с Мерцем рассказал ему про закон о независимости НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и рассказал ему о борьбе с антикоррупционными органами страны. Итоги телефонной беседы он опубликовал в Telegram-канале.

«Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институтов», — сказано в публикации.

Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. По его словам, Мерц согласился помочь Киеву в этом вопросе. Президент Украины также рассказал о ситуации на фронте, которая требует дополнительного финансирования для увеличения производства дронов.

Ранее Зеленский уже отчитался премьеру Великобритании Киру Стармеру о ходе борьбы с антикоррупционными органами Украины.