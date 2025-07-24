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12:53, 24 июля 2025Бывший СССР

Зеленский отчитался перед Лондоном о борьбе с антикоррупционными органами Украины

Зеленский обсудил закон о независимости антикоррупционных органов со Стармером
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед премьер-министром Великобритании Киром Стармером о ходе борьбы с антикоррупционными органами Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Сообщил премьеру Британии, что готовлю законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов», — сказано в публикации.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Новые меры, предусматривают передачу контроля над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) генпрокурору страны, назначенному президентом.

Из-за действий украинской власти более 1000 человек Украины вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП. Граждане Украины также вышли на митинги в Харькове, Днепре, Львове, Запорожье и Виннице.

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