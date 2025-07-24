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09:28, 24 июля 2025Забота о себе

Женщинам перечислили правила купания в море при менструации

Гинеколог Илюхина посоветовала при менструации носить в отпуске темный купальник
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог Татьяна Илюхина перечислила женщинам правила купания в отпуске на море во время менструации, которые помогут избежать неудобств. Своими рекомендациями она поделилась в своем Telegram-канале.

Илюхина посоветовала менять тампоны перед плаванием, а также сразу после выхода из воды. Также врач предложила носить купальник темного цвета, либо же с узорами, чтобы окружающие не заметили случайные пятна крови в случае их появления.

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Кроме того, по словам гинеколога, после плавания необходимо принять душ, чтобы смыть с себя соль и песок, которые повышают риск раздражения. В заключение Илюхина порекомендовала всегда иметь при себе запас средств интимной гигиены, причем это могут быть не только тампоны, но и прокладки или менструальные чаши.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова объяснила влияние овуляции на организм женщины. По ее словам, из-за гормональных изменений в этот период ощущается прилив сил.

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