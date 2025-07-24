Женщинам перечислили правила купания в море при менструации

Гинеколог Илюхина посоветовала при менструации носить в отпуске темный купальник

Гинеколог Татьяна Илюхина перечислила женщинам правила купания в отпуске на море во время менструации, которые помогут избежать неудобств. Своими рекомендациями она поделилась в своем Telegram-канале.

Илюхина посоветовала менять тампоны перед плаванием, а также сразу после выхода из воды. Также врач предложила носить купальник темного цвета, либо же с узорами, чтобы окружающие не заметили случайные пятна крови в случае их появления.

Кроме того, по словам гинеколога, после плавания необходимо принять душ, чтобы смыть с себя соль и песок, которые повышают риск раздражения. В заключение Илюхина порекомендовала всегда иметь при себе запас средств интимной гигиены, причем это могут быть не только тампоны, но и прокладки или менструальные чаши.

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