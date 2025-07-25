58-летняя Сальма Хайек станцевала на камеру в бикини

58-летняя актриса Сальма Хайек станцевала на камеру в белом бикини

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя звезда «Фриды» и «Вечных» предстала на размещенных кадрах в бикини белого цвета, которое состояло из бюстгальтера и плавок с завязками на талии. Внешний вид знаменитости дополнила тонкая золотая цепь на груди и на животе. На протяжении всего ролика она двигалась под музыку и демонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Поклонники восхитились танцем актрисы в комментариях под постом. «Тебе 58 и ты выглядишь такой подтянутой», «Великолепная женщина!», «Мне нравится, что она осталась такое естественной», «Ты шикарна», «Красивая и чувственная», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек в откровенном купальнике попала на обложку спортивного журнала Sport Illustrated.