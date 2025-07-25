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14:02, 25 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Аналитик заявил о единицах оставшихся у ВСУ систем Patriot

Военный эксперт Живов: У ВСУ может оставаться не более трех систем Patriot
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось буквально несколько установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он также заключил, что небо Украины в данный момент открыто для атак российскими баллистическими крылатыми ракетами.

«Судя по тому, что даже две установки Patriot, которые Германия обещает передать, критически важны, вероятно, у них их осталось буквально несколько штук, может быть одна, две, три установки. А ракет к ним, которые способны перехватывать современные российские баллистические крылатые ракеты, судя по всему, не осталось вовсе», — сказал Живов.

Кроме того, судя по тому, что в США был утвержден бюджет на ремонт своих систем ПВО на Украине, очевидно, что многие из них нуждаются в техническом обслуживании, заключил специалист.

«На текущий момент, я так понимаю, исходя из открытых данных, у Украины буквально всего ничего этих установок осталось и нет современных ракет, поэтому небо открыто для атак баллистическими крылатыми ракетами, а также бомбардировщиками с планирующими бомбами», — подытожил Живов.

Ранее в Министерстве обороны России (МО РФ) сообщали, что ВСУ за неделю лишились четырех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Cтоимость одной батареи ЗРК Patriot, в которую входит от пяти до восьми пусковых установок, составляет более миллиарда долларов. Каждая ракета к комплексу, в свою очередь, стоит около восьми миллионов.

При этом, как стало известно в пятницу, 25 июля, на Украину уже прибыла еще одна пусковая установка Patriot — одна из тех, что президент США Дональд Трамп обещал передать Киеву. ЗРК привезли из Германии.

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