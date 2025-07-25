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12:16, 25 июля 2025Ценности

Анастасия Решетова рассказала о болезни со словами «ситуация была на грани»

Модель Анастасия Решетова рассказала о перенесенной тяжелой инфекции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала о болезни со словами «ситуация была на грани». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица отметила, что на время пропала из публичного пространства, поскольку перенесла тяжелую вирусную инфекцию. По словам инфлюэнсерши, подобным образом она заболела впервые.

«Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго, да еще пришлось пить антибиотики. Чтобы я их выпила, ситуация должна была быть уже на грани. Обычно я быстро восстанавливаюсь и ощущаю симптомы не больше чем пару дней, но тут что-то гораздо сильнее», — пояснила автор поста.

В то же время модель заявила, что в настоящее время ее самочувствие улучшилось, и посоветовала подписчикам беречь здоровье.

В июне Анастасия Решетова заявила об отсутствии филлеров в лице и возмутила подписчиков.

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