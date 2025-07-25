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18:45, 25 июля 2025Бывший СССР

Бои за Красноармейск назвали копией взятия другого города

Бои за Красноармейск назвали масштабированной копией взятия ВС России Селидово
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сценарий, который Вооруженные силы (ВС) России реализуют под Красноармейском (украинское название — Покровск), являются масштабированной копией взятия под контроль Селидово в Донецкой народной республике. Так бои за город охарактеризовал Telegram-канал «Военная хроника».

Как отмечают авторы, во время боев за Селидово обстановка также долго выглядела «вязкой и безвыходной» из-за медленных темпов продвижения российской армии. Однако за время боев происходило системное разрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к стремительной сдаче города.

«Под Покровском сейчас — та же история. [ВС] РФ последовательно работают над накоплением сил, отрабатывают резервы ВСУ, подвоз боекомплекта, изолируют снабжение, то есть занимаются полноформатной подготовительной операцией, чтобы вскоре зайти в сам город», — говорится в сообщении.

При этом авторы канала подчеркнули, что многое зависит от того, рискнет ли главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский «сжечь» под Красноармейском остатки подготовленных резервов ВСУ. Они также отметили, что командованию придется «пожертвовать» каким-либо из направлений.

Ранее появились сообщения о том, что российские войска зашли в Красноармейск. Отмечается, что на данный момент не ясно, идет речь о заходе диверсионно-разведывательных групп или о полноценном штурме города.

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