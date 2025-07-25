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01:59, 25 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал выгоду от протестов на Украине для Запада

Депутат Дмитрук: Протесты на Украине выгодны Западу, чтобы заменить Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале назвал выгоду от протестов на Украине для Запада. По его мнению, таким образом можно легко заменить президента Владимира Зеленского.

Нардеп отметил, что официальной причиной митингов является закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных структур, однако за ним стоят более глубокие общественные проблемы. Он указал, что украинцы недовольны мобилизацией, репрессиями, упадком экономики, гонениями на православную церковь и действиями военкомов и силовиков.

Дмитрук считает, что протесты имеют шанс до тех пор, пока они выгодны Западу. Цели у него и у населения страны могут быть разными, но средством обе стороны видят уход Зеленского от власти. «Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать», — заключил он.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что протесты из-за закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур, могут запустить трехэтапный план свержения президента страны Владимира Зеленского.

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