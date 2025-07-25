Два спутника «Ионосфера-М» вывели на орбиту

«Роскосмос»: Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» вывели на орбиту

Два спутника «Ионосфера-М», которые запустили с космодрома Восточный, вывели на заданную орбиту и отделили от разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Аппараты взяты на управление — со спутниками установлена связь, проводится тестирование всех систем. Специалисты контролируют траекторию движения», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что разгонный блок продолжил выведение на целевые орбиты 18 малых аппаратов.

Ранее в июле стало известно, что российская ракета-носитель «Союз-2.1б», которую запустили с космодрома Восточный, выведет на орбиту иранский спутник. На корпус ракеты нанесли логотипы иранского космического агентства и иранского космического исследовательского центра.

«Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» №3 и №4 установили на стартовую площадку космодрома 22 июля. Спутники «Ионосфера-М» входят в состав комплекса «Ионозонд». Всего он получит четыре аппарата.