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12:14, 25 июля 2025Наука и техника

Два спутника «Ионосфера-М» вывели на орбиту

«Роскосмос»: Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» вывели на орбиту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Два спутника «Ионосфера-М», которые запустили с космодрома Восточный, вывели на заданную орбиту и отделили от разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Аппараты взяты на управление — со спутниками установлена связь, проводится тестирование всех систем. Специалисты контролируют траекторию движения», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что разгонный блок продолжил выведение на целевые орбиты 18 малых аппаратов.

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Ранее в июле стало известно, что российская ракета-носитель «Союз-2.1б», которую запустили с космодрома Восточный, выведет на орбиту иранский спутник. На корпус ракеты нанесли логотипы иранского космического агентства и иранского космического исследовательского центра.

«Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» №3 и №4 установили на стартовую площадку космодрома 22 июля. Спутники «Ионосфера-М» входят в состав комплекса «Ионозонд». Всего он получит четыре аппарата.

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