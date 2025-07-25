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01:03, 25 июля 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины указал на несамостоятельность властей республики

Экс-премьер Украины Азаров: Киев не может принимать самостоятельные решения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Власти Украины не могут принимать какие-либо решения в переговорах с Россией самостоятельно, им требуются указания Запада. С такой точкой зрения в своем Telegram-канале выступил бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

«Создается игровое впечатление, что процесс движется, мол: господин Трамп, успокойся, процесс начался, процесс движется. Все нормально идет. Не скоро, но решение будет достигнуто. Вот такая позиция [Киева]», — указал Азаров.

По его мнению, исход третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом был очевиден, так как Украина не могла пойти на компромисс или что-либо решить, пока не поступит соответствующий сигнал со стороны президента США Дональда Трампа.

«У Трампа нет готовых решений. [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [канцлер Германии Фридрих] Мерц заявили давным-давно, что дипломатические методы исчерпаны, надо воевать», — резюмировал политик.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга.

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