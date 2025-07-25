Глава Амурской области вылетел в Тынду после крушения Ан-24

Глава Амурской области Орлов вылетел в Тынду после крушения Ан-24

Глава Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду после крушения самолета Ан-24. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду», — написал губенатор. Он отметил, что специалисты во главе с министром транспорта Андреем Никитиным дадут оценку обстановке и дальнейшим действиям.

На месте крушения в настоящее время проводятся следственные мероприятия, уточнил Орлов.

Никому из пассажиров разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» не удалось выжить. Обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от Тынды. Всего на борту находились 49 человек, включая пятерых детей. На данный момент основные версии крушения — технический сбой или ошибка экипажа из-за плохих погодных условий.

