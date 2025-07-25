Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 25 июля 2025Россия

Глава Амурской области вылетел в Тынду после крушения Ан-24

Глава Амурской области Орлов вылетел в Тынду после крушения Ан-24
Василий Орлов

Василий Орлов. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Глава Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду после крушения самолета Ан-24. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Вместе с членами правительственной комиссии вылетел в Тынду», — написал губенатор. Он отметил, что специалисты во главе с министром транспорта Андреем Никитиным дадут оценку обстановке и дальнейшим действиям.

На месте крушения в настоящее время проводятся следственные мероприятия, уточнил Орлов.

Никому из пассажиров разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» не удалось выжить. Обломки воздушного судна обнаружили в 15 километрах от Тынды. Всего на борту находились 49 человек, включая пятерых детей. На данный момент основные версии крушения — технический сбой или ошибка экипажа из-за плохих погодных условий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами

    Появились кадры из атакованного ВСУ второй день подряд Краснодарского края

    В Госдуме раскрыли судьбу отказавшихся от обмена пленных ВСУ

    В восьми российских аэропортах отменили временные ограничения

    Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

    Саша Барон Коэн показал новую внешность на фото топлес для журнала

    Боец СВО рассказал о своем самом тяжелом испытании

    Глава Амурской области вылетел в Тынду после крушения Ан-24

    Массовое отравление детей произошло в российском детском лагере

    Большинство новых квартир в Москве оказались без отдельных кухонь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости