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08:46, 25 июля 2025Мир

Подпись Трампа нашли в хвалебном послании для Эпштейна

NYT: Трамп в записке для Эпштейна назвал его величайшим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп оставил в своей книге хвалебную надпись для обвиненного в растлении малолетних финансиста Джеффри Эпштейна, в которой тот назван величайшим. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Джеффу — ты величайший!» — говорится в надписи на книге «Трамп: Искусство Возвращения», принадлежавшей Эпштейну.

Под посланием оставлена подпись «Дональд» и дата, указывающая на то, что надпись была сделана в октябре 1997 года. По данным издания, американский лидер по крайней мере один раз оставил скандальному финансисту записку с восхищениями.

Ранее стало известно, что имя американского лидера несколько раз встречается в материалах по делу Эпштейна.

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