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20:10, 25 июля 2025Моя страна

Конкурс красоты гусей и гусынь пройдет в российском регионе

Конкурс красоты гусей и гусынь пройдет в Новгородской области 2 августа
Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

III фестиваль «Гусиные бега» пройдет в поселке Волот Новгородской области 2 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организационный комитет мероприятия.

В рамках фестиваля состоится конкурс красоты гусей и гусынь, которым предстоит участие в дефиле. Птиц можно будет украсить галстуками и бантами. Всего на конкурс уже поступило около 20 заявок от владельцев гусей и гусынь из двух российских регионов: Новгородской и Псковской областей.

Участвовать в забеге на десять метров птицы будут парами. Засекать время организаторы не будут, главное условие — опередить на финише соперника. При этом владельцам питомцев разрешено им помогать.

Кроме того, гостей фестиваля ждут конкурсы «гусиной тематики», ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, конкурсы на лучшие пирог и сарафан, а также концерты фольклорных коллективов.

19 июля гусиные бега и бал прошли на фестивале в другом российском регионе — Рязанской области. На празднике представили реконструкции крестьянского быта и светского бала XIX века.

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