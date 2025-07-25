Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

44-летняя певица Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

Американская певица Кристина Агилера посетила мировую премьеру мюзикла «Бурлеск» в театре «Савой» в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летняя поп-исполнительница вышла в свет черном платье из нитей, декорированном люверсами, сквозь которые просвечивалось нижнее белье. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с подкладом и трусов с низкой посадкой.

Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и туфли на высоких каблуках. Образ завершили объемная укладка с распущенными волосами и яркий макияж.

Ранее в июле внешность 44-летней Кристины Агилеры на показе мюзикла напугала фанатов.