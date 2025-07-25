Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 25 июля 2025Ценности

Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей

44-летняя певица Кристина Агилера вышла в свет в наряде из нитей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / GettyImages

Американская певица Кристина Агилера посетила мировую премьеру мюзикла «Бурлеск» в театре «Савой» в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летняя поп-исполнительница вышла в свет черном платье из нитей, декорированном люверсами, сквозь которые просвечивалось нижнее белье. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера с подкладом и трусов с низкой посадкой.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, звезда надела капроновые колготки и туфли на высоких каблуках. Образ завершили объемная укладка с распущенными волосами и яркий макияж.

Ранее в июле внешность 44-летней Кристины Агилеры на показе мюзикла напугала фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал заказчика взрыва в московском ЖК «Алые паруса»

    Уникальную «деревню сурков» обнаружили в России

    World Aquatics признала россиянина лучшим синхронистом чемпионата мира

    Родственники обвинили женщину в колдовстве и подвергли ее пыткам

    Конкурс красоты гусей и гусынь пройдет в российском регионе

    В ООН высказались об атаках беспилотников на Россию

    Смертельно больному телеведущему стало трудно дышать и говорить

    Пользователи сети отругали полную туристку за отказ бронировать два места в самолете

    Предсказано будущее рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

    Российские Су-35С начали применять ракету Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости