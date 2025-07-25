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13:37, 25 июля 2025Ценности

Культовый купальник из 50-х вернулся в моду

Vogue: Модные в 50-х купальники в горох вновь стали трендом летом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dualipa

Культовый купальник из 1950-х годов вновь вернулся в моду летом 2025 года. Об этом сообщается на сайте французской версии Vogue.

Речь идет о данных предметах гардероба с принтом «горох», который достиг расцвета популярности в середине прошлого века благодаря стилю пинап. В том числе в платье с указанным узором появилась актриса Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» 1955 года.

В свою очередь, журналисты назвали подобные купальники главным пляжным трендом текущего сезона. Так, его можно встретить в том числе в коллекциях брендов Dolce & Gabbana, Bananhot и Frankies Bikini x Khy.

Ранее в июле российский стилист Владислав Лисовец назвал способы создать модный пляжный образ в 2025 году.

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