Лабубу назвали примером мягкой силы Китая

SCMP: Игрушка Лабубу стала проводником мягкой силы Китая на Западе

Популярная игрушка Лабубу от китайской компании Pop Mart стала проводником мягкой силы КНР на Западе. Такое мнение в материале для издания South China Morning Post (SCMP) выразил американский обозреватель Марк Магнир.

По словам автора статьи, китайское правительство на протяжении многих лет тратило значительные суммы на попытки влиять на США и Европу с помощью мягкой силы. Однако зачастую такие инициативы носили чрезмерно формальный и жесткий характер, в связи с чем оборачивались неудачей.

«Мегапопулярная плюшевая игрушка Лабубу, прозванная в интернете "уродливо-милой", предоставила Китаю уникальную возможность смягчить свой имидж в тот момент, когда США испытывает глубокое недоверие к действиям Пекина в сфере защиты прав человека, в торговле и демонстрации военной силы в Южно-Китайском море», — говорится в материале.

В статье также приводится мнение президента консалтинговой компании Scarab Rising Ирины Цукерман, которая заявила, что рост популярности Лабубу в период усиления напряжений между США и Китаем носит дополнительный смысл. «Это олицетворяет попытку Китая продемонстрировать на международном уровне более мягкий, игривый образ, в то время как стратегическая обстановка характеризуется подозрительностью, враждебностью и противоречивыми мнениями», — заявила Цукерман.

При этом, как отмечает автор материала, многие американцы не ассоциируют Лабубу с Китаем.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из популярности Лабубу. Она заявила, что в России следует активнее создавать оригинальные товары, способные стать модными трендами на международном рынке.

Перед этим стало известно, что общая стоимость акций компании Pop Mart превысила капитализацию «Газпрома» на три с лишним миллиарда долларов.