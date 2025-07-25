Матвиенко призвала сделать выводы из популярности Лабубу

Матвиенко призвала поддержать стремление россиян к повторению успеха Лабубу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее создавать в России оригинальные товары, способные стать модными трендами на международном рынке, сделав вывод из популярности китайской куклы Лабубу, которая, по ее словам, хоть и является «уродцем», завоевала популярность во всем мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции», — сказала Матвиенко, отметив, что «матрешки наши на сумках никто не носит».

Признав, что «русскими матрешками уже не удивишь», она задалась вопросом о том, где отечественные «продвинутые, новые, креативные товары», отметив, что в России много талантливых людей, которым необходимо оказать поддержку и помощь в продвижении такой продукции. «Надо эту работу активизировать, чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире», — призвала спикер СФ, отметив, что пример этот озвучен «с какой-то долей юмора, но это происходит».

Игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.

Ранее на этой неделе стало известно, что общая стоимость акций компании Pop Mart, производителя указанных кукол, превысила капитализацию «Газпрома» на три с лишним миллиарда долларов.