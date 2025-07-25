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19:25, 25 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал три шага урегулирования одного конфликта

Лукашенко назвал три шага по урегулированию одного конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал три шага по урегулированию одного конфликта, не уточнив, о чем именно идет речь. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что конфликтующим сторонам необходимо сначала добиться перемирия в воздухе, остановив атаки ракетами и дронами, а после — добиваться полного прекращения огня сроком на 50 дней. После этого, по словам главы государства, им необходимо договариваться об окончательном мирном соглашении.

«Первый шаг — [сделать так, чтобы] не летали ракеты и дроны, второй шаг — к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу и договариваться об окончательном мире. Черт его знает, какая война, но чтобы люди не гибли», — сказал Лукашенко, вероятно, имея в виду Россию и Украину.

Ранее Лукашенко заявил, что США как мировой лидер должны предотвращать столкновения и войны. Он также подчеркнул, что Белоруссия является союзником России.

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