«Мастер и Маргарита» заработал больше всех в зарубежном прокате

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам за полгода

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером зарубежного проката среди российских картин в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные портала «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации источника, фильм уехавшего из России из-за специальной военной операции Михаила Локшина заработал в зарубежном прокате за шесть месяцев 1,26 миллиона долларов (99,4 миллиона рублей). При этом в рейтинге не учитывались данные проката по странам СНГ. В России экранизация романа Михаила Булгакова собрала 2,3 миллиарда рублей, став первым фильмом в категории «18+», заработавшим более двух миллиардов.

На втором месте в топе оказалась сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина заработала один миллион долларов, или 79 миллионов рублей. Замкнул тройку самых продаваемых российских фильмов за рубежом мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света». На его счету 797 тысяч долларов (62,8 миллиона рублей). Совокупные сборы российского кино в иностранных кинотеатрах с января по июнь составили 4,6 миллиона долларов (362,7 миллиона рублей).

Также издание уточняет, что самыми прибыльными рынками для российских релизов в этом году стали Германия (851 тысяча долларов), Румыния (462 тысячи) и Мексика (364 тысячи).

В декабре 2024 года стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь стал главным фильмом, по мнению ведущих кинематографистов страны.