Матвиенко сделала серьезное замечание из-за закона о поиске экстремистских материалов

Матвиенко: Закон о поиске экстремистских материалов требует объяснения обществу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России из-за закона о поиске экстремистских материалов. Ее слова передает РБК.

Спикер Совфеда заявила, что намерена сделать Минцифры серьезное замечание. «Такого рода законы, которые затрагивают, привлекают общественное внимание, требуют серьезного информационного объяснения гражданам, обществу», — заявила она.

По словам Матвиенко, после принятия закона ведомству нужно продолжить разъяснительную работу, связанную с новыми нормами. Она подчеркнула, что без правильного информационного сопровождения авторы инициативы будут вынуждены «вдогонку оправдываться».

Ранее в пятницу, 25 июля, стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Согласно документу, за умышленную попытку найти такие материалы в сети, в том числе с помощью VPN-сервисов, будет предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.