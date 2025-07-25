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15:31, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Матвиенко сделала серьезное замечание из-за закона о поиске экстремистских материалов

Матвиенко: Закон о поиске экстремистских материалов требует объяснения обществу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России из-за закона о поиске экстремистских материалов. Ее слова передает РБК.

Спикер Совфеда заявила, что намерена сделать Минцифры серьезное замечание. «Такого рода законы, которые затрагивают, привлекают общественное внимание, требуют серьезного информационного объяснения гражданам, обществу», — заявила она.

По словам Матвиенко, после принятия закона ведомству нужно продолжить разъяснительную работу, связанную с новыми нормами. Она подчеркнула, что без правильного информационного сопровождения авторы инициативы будут вынуждены «вдогонку оправдываться».

Ранее в пятницу, 25 июля, стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Согласно документу, за умышленную попытку найти такие материалы в сети, в том числе с помощью VPN-сервисов, будет предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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