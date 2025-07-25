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13:55, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Сообщение мэра Харькова об ударе России по многоэтажке оказалось фейком

Сообщение мэра Харькова Терехова об ударе ВС РФ по многоэтажке оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов в своих соцсетях сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) якобы нанесли удар по жилому многоэтажному дому. Однако информация не подтвердилась.

На фото многоэтажки в соцсетях, которая якобы была целью ВС России, видно, что разрушений, которые могли быть от прицельного удара, нет. Побились только стекла в окнах. Также украинские медиа сообщают о пострадавших, но о погибших информации нет. Это говорит о том, что прицельной атаки на многоэтажку не было, а разрушения произошли в результате взрывной волны удара по иным объектам.

Украинские Telegram-каналы также сообщают, что пострадали автомобили у предприятия «Трейд Контроль», которое специализируется на выпуске электроники. Продукт компании вполне может использоваться в дронах, ракетах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другой продукции военного назначения. Поэтому нельзя утверждать, что объект относится к гражданскому предприятию.

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в ночь на 24 июля ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ. В ведомстве добавили, что цель удара была достигнута и все назначенные объекты уничтожены.

Также в Минобороны России рассказали, что за последние сутки на Харьковском направлении были уничтожены пункты управления беспилотниками, позиции с живой силой и бронетехника подразделений ВСУ.

Информация о том, что ВС РФ нанесли прицельный удар по жилой многоэтажке в Харькове, не получила распространение в российских медиа. Кроме того, данные не нашли подтверждения. Фото с места свидетельствуют лишь об ударной волне и, соответственно, цели атаки вблизи дома.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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