Сообщение мэра Харькова об ударе России по многоэтажке оказалось фейком

Сообщение мэра Харькова Терехова об ударе ВС РФ по многоэтажке оказалось фейком

Мэр Харькова Игорь Терехов в своих соцсетях сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) якобы нанесли удар по жилому многоэтажному дому. Однако информация не подтвердилась.

На фото многоэтажки в соцсетях, которая якобы была целью ВС России, видно, что разрушений, которые могли быть от прицельного удара, нет. Побились только стекла в окнах. Также украинские медиа сообщают о пострадавших, но о погибших информации нет. Это говорит о том, что прицельной атаки на многоэтажку не было, а разрушения произошли в результате взрывной волны удара по иным объектам.

Украинские Telegram-каналы также сообщают, что пострадали автомобили у предприятия «Трейд Контроль», которое специализируется на выпуске электроники. Продукт компании вполне может использоваться в дронах, ракетах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другой продукции военного назначения. Поэтому нельзя утверждать, что объект относится к гражданскому предприятию.

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в ночь на 24 июля ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ. В ведомстве добавили, что цель удара была достигнута и все назначенные объекты уничтожены.

Также в Минобороны России рассказали, что за последние сутки на Харьковском направлении были уничтожены пункты управления беспилотниками, позиции с живой силой и бронетехника подразделений ВСУ.

Информация о том, что ВС РФ нанесли прицельный удар по жилой многоэтажке в Харькове, не получила распространение в российских медиа. Кроме того, данные не нашли подтверждения. Фото с места свидетельствуют лишь об ударной волне и, соответственно, цели атаки вблизи дома.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».