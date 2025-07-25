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14:27, 25 июля 2025Силовые структуры

Молдавского олигарха приговорили в России за вывод из страны миллиардов рублей

В Москве суд заочно приговорил молдавского олигарха Платона за вывод денег
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы за вывод из России более 48 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 25 июля.

Олигарха признали виновным по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

27 июля 2023-го его уже заочно приговаривали к 20 годам колонии строгого режима за вывод из России более 126 миллиардов рублей в 2013-2014 годах. О новом обвинении в отношении Платона сообщалось в октябре 2024 года.

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