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13:35, 25 июля 2025Из жизни

Мужчина расправился с женой и похвастался этим перед полицейскими

People: В США мужчина убил жену и похвастался этим перед полицейскими
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brandon Wade / AP

В США арестовали мужчину из Техаса, который расправился с женой и после ареста похвастался перед полицейскими своей решительностью. Об этом пишет People.

49-летнего Чарльза Берда из города Сан-Антонио арестовали в воскресенье, 20 июля. В доме мужчины нашли останки его жены, которые пролежали там больше месяца. Сам Берд прятался около соседнего дома.

На допросе мужчина признался, что 16 июня поссорился с женой. Перепалка закончилась физической конфронтацией, женщина ее не пережила. Как заявили следователи, мужчина больше месяца жил в доме с останками, пытаясь время от времени скрыть запах разложения.

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После ареста, по словам полицейских, Берд вел себя беспечно, хвалился тем, что у него ранее не было судимостей, а свое преступление прокомментировал словами: «Либо делай по-крупному, либо сиди дома». Позже он признался, что любил жену, а напал на нее из-за психологического срыва.

Ранее сообщалось, что бывший полицейский из Великобритании расправился в США с женой, которая раскрыла его тайну. Женщина выяснила, что муж завел любовницу в другом штате.

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