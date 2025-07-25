Мужчина сбросил 36 килограммов самыми простыми методами

TOI: Индиец сбросил 36 килограммов благодаря тренировкам и здоровому питанию

Житель Индии сбросил 36 килограммов за год и раскрыл секрет своего похудения. Свою историю он рассказал изданию The Times of India (TOI).

Поскольку Приянш Тивари никогда не следил за питанием, к 25 годам его вес достиг почти 102 килограммов. Индиец признался, что потерял уверенность в себе и не мог спокойно общаться с людьми. «В какие-то моменты я смотрел на себя и чувствовал, будто нахожусь в другой реальности, словно на меня надето чужое тело. Мне не нравилось, как я выглядел, но еще больше я ненавидел то, как себя чувствовал», — рассказал Тивари.

В итоге он решил изменить образ жизни. Мужчина понимал, что изменения не придут быстро и был готов к длительной работе. Он заявил, что когда взялся за похудение, в успех не верили даже близкие. Один из них даже сказал, что Тивари не сбросит ни килограмма. Несмотря ни на что он решил действовать самыми простыми и действенными методами: постоянными тренировками и здоровым питанием.

В первую очередь он изменил рацион. Тивари отметил, что диета — это не голодание. Он стал питаться здоровыми продуктами, поддерживая небольшой дефицит калорий. Каждый день он ел арахис, нут, блюда из бобов, сырые овощи и арбуз, а также выпивал по четыре литра воды. «Мой план был четким: много белка, умеренное количество углеводов и минимум жиров. И никаких полуфабрикатов», — пояснил индиец.

Кроме того, он стал ходить в спортзал шесть дней в неделю, занимаясь силовыми упреждениями, а затем 30 минут кардио. В единственный день отдыха он не бездельничал, а проходил семь-восемь километров. В итоге за год ему удалось постепенно похудеть до 65 килограммов, вернуть здоровье, уверенность в себе и снова стать энергичным.

«Вокруг похудения слишком много мифов: "Не ешь после шести", "Пей это, чтобы убрать жир с живота", "Принимай такую-то биодобавку". Для меня ничего из этого не сработало. Сработало вот что: я нашел реальные стимулы. Я хотел снова уважать себя», — подытожил Тивари.

Ранее сообщалось, что весивший 171,5 килограммов британец сбросил 72 килограммов благодаря простым правилам. В первую очередь он отказался от фастфуда.

